Почеттино рассказал, как собирается искупить вину за дисквалификацию

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как собирается искупить свою вину за полученную дисквалификацию. Напомним, из-за жёлтой карточку в матче против «Манчестер Сити», которая стала для него третьей в нынешнем розыгрыше АПЛ. Из-за этого тренер не сможет присутствовать на бровке в ближайшем матче с «Ньюкаслом».

«Когда дисквалификацию получил Николас Джексон, я заставил его много бегать. Теперь я тоже получил дисквалификацию, но я не смогу много бегать. Придётся оплатить ужин всем игрокам и персоналу. На это уйдёт очень много денег», – сказал Почеттино на пресс-конференции.