Кукурелья: «В такой команде, как «Челси», нужно выигрывать в каждом матче»

Футболист лондонского «Челси» Марк Кукурелья оценил уровень давления для игроков «синих».

«В такой команде, как «Челси», нужно выигрывать в каждом матче. Это так работает в топ-клубах, не иначе. Когда ты переходишь в большой клуб, то начинаешь ощущать серьёзное давление», — приводит слова испанского защитника известный журналист Фабрицио Романо. Также Кукурелья выразил мнение, что в менее сильных команд давление не ощущается так сильно.

Напомним, что Кукурелья выступает за «Челси» с 2022 года. В 12 матчах текущего сезона во всех турнирах Марк сделал один ассист. «Синие» находятся на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.