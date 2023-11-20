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Кукурелья: «В такой команде, как «Челси», нужно выигрывать в каждом матче»

20 Ноября 2023 • 20:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Футболист лондонского «Челси» Марк Кукурелья оценил уровень давления для игроков «синих».

«В такой команде, как «Челси», нужно выигрывать в каждом матче. Это так работает в топ-клубах, не иначе. Когда ты переходишь в большой клуб, то начинаешь ощущать серьёзное давление», — приводит слова испанского защитника известный журналист Фабрицио Романо. Также Кукурелья выразил мнение, что в менее сильных команд давление не ощущается так сильно.

Напомним, что Кукурелья выступает за «Челси» с 2022 года. В 12 матчах текущего сезона во всех турнирах Марк сделал один ассист. «Синие» находятся на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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