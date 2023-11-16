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«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию опорника

16 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Каталонская «Барселона» ближайшим летом хочет усилиться опорным полузащитником. По информации от журналиста Роджера Торелло, «сине-гранатовые» выбирают среди трёх кандидатов. В шорт-лист руководства входят Бруно Гимараэс из «Ньюкасла», Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты».

Напомним, минувшим летом «Барселона» заменила Серхио Бускетса своим воспитанником Ориолем Ромеу, который вернулся на «Камп Ноу» из «Жироны». Так как Ромеу находится в возрасте 32 лет, «Барселона» хочет заполучить следующим летом более молодого и перспективного опорника.

Отметим, что Субименди был в шорт-листе «Барселоны» и минувшим летом, но клуб не смог заплатить отступные в размере 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Аталанта Реал Сосьедад Бруно Гимараэс Эдерсон Лоуренсо Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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