«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию опорника

Каталонская «Барселона» ближайшим летом хочет усилиться опорным полузащитником. По информации от журналиста Роджера Торелло, «сине-гранатовые» выбирают среди трёх кандидатов. В шорт-лист руководства входят Бруно Гимараэс из «Ньюкасла», Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты».

Напомним, минувшим летом «Барселона» заменила Серхио Бускетса своим воспитанником Ориолем Ромеу, который вернулся на «Камп Ноу» из «Жироны». Так как Ромеу находится в возрасте 32 лет, «Барселона» хочет заполучить следующим летом более молодого и перспективного опорника.

Отметим, что Субименди был в шорт-листе «Барселоны» и минувшим летом, но клуб не смог заплатить отступные в размере 60 миллионов евро.