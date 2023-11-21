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«Челси» может повысить ценник Лукаку

21 Ноября 2023 • 21:59 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Будущее Ромелу Лукаку остаётся неопределённым.

30-летний форвард выступает за «Рому» на правах аренды. Римский клуб намерен выкупить бельгийца, о чём неоднократно сообщали различные источники, однако сделать это будет непросто. Согласно данным Il Tempo, «Челси» может повысить ценник Лукаку, если тот продолжит показывать качественную игру за «Рому» и национальную сборную Бельгии. Ранее появлялась информация о готовности лондонского клуба продать нападающего за 40 млн евро.

Ромелу Лукаку провёл 14 матчей за коллектив Жозе Моуринью во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами.

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