Бадьяшиль не собирается уходить из «Челси»

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль не планирует покидать лондонский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, «Челси» также не заинтересован в продаже своего футболиста, а сведения об интересе к французу со стороны «Милана» и «Ромы» являются не более чем обычными слухами.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из «Монако». В составе «синих» 22-летний футболист успел провести 12 матчей, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.