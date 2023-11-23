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Бадьяшиль не собирается уходить из «Челси»

23 Ноября 2023 • 15:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
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25.11 18:00

Защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль не планирует покидать лондонский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, «Челси» также не заинтересован в продаже своего футболиста, а сведения об интересе к французу со стороны «Милана» и «Ромы» являются не более чем обычными слухами.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе нынешнего года из «Монако». В составе «синих» 22-летний футболист успел провести 12 матчей, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бенуа Бадьяшиль

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