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«Ньюкасл» готов купить Невеша, если «Аль-Хиляль» не отдаст игрока в аренду

18 Ноября 2023 • 15:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
25.11 18:00

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Вулверхэмптона». Как сообщает 90 min, «Ньюкасл» готов приютить португальского полузащитника.

Отмечается, что если «Аль-Хиляль» откажется отдавать футболиста в аренду, «сороки» могут согласиться оформить трансфер на постоянной основе. Напомним, «Ньюкасл» хочет купить Невеша на замену Сандро Тонали, которого дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок.

Сам Невеш открыт к возвращению в Английскую премьер-лигу и готов перебраться в «Ньюкасл».

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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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