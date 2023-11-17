Иранкунда мог перейти в английский топ-клуб вместо «Баварии»

Будущий новичок «Баварии» Нестори Иранкунда имел варианты продолжения карьеры в Англии.

17-летний футболист, выступающий за австралийскую «Аделаиду Юнайтед», заключил с грандом Бундеслиги контракт, который вступит в силу в июле 2024 года. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, на Иранкунду также претендовал лондонский «Челси». Сам юный игрок подтвердил информацию об интересе из Англии и объяснил свой итоговый выбор тем, что его отцу очень понравился вариант с «Баварией».

Нестори Иранкунда отметился девятью голами в 39 матчах за «Аделаиду Юнайтед». Стоимость оформленного трансфера в «Баварию» оценивается в 3,4 млн евро.