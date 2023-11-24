Тренер «Ньюкасла» Хау: «Тонали очень хорошо справляется с ситуацией»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о состоянии своего подопечного Сандро Тонали, который ранее был дисквалифицирован на 10 месяцев из-за участия в ставках.

«Сандро очень хорошо тренируется, поэтому ещё более обидно, что мы не можем его использовать. Он очень хорошо справляется с ситуацией, я бы сказал, что это отличительная черта его характера», — цитирует Хау журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Тонали перешёл в «Ньюкасл» минувшим летом из «Милана». В футболке английского клуба 23-летний полузащитник успел провести 12 матчей, в которых ему удалось отметиться одним забитым голом.

После 12 туров текущего розыгрыша АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.