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Тренер «Ньюкасла» Хау: «Тонали очень хорошо справляется с ситуацией»

24 Ноября 2023 • 15:14 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
1 2.65 X 3.50 2 2.70
25.11 18:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о состоянии своего подопечного Сандро Тонали, который ранее был дисквалифицирован на 10 месяцев из-за участия в ставках.

«Сандро очень хорошо тренируется, поэтому ещё более обидно, что мы не можем его использовать. Он очень хорошо справляется с ситуацией, я бы сказал, что это отличительная черта его характера», — цитирует Хау журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Тонали перешёл в «Ньюкасл» минувшим летом из «Милана». В футболке английского клуба 23-летний полузащитник успел провести 12 матчей, в которых ему удалось отметиться одним забитым голом.

После 12 туров текущего розыгрыша АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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