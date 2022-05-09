Невилл уверен в победе «Тоттенхэма» над «Арсеналом»

Футбольный эксперт Гари Невилл заявил, что считает «Тоттенхэм» фаворитом в игре против «Арсенала».

«Это будет большая игра, я с нетерпением жду ее. Я мечтаю о победе «Тоттенхэма» в четверг вечером. Они были блестящими на «Энфилде». Это было действительно хорошее выступление, потому что «Ливерпуль» - один из лучших клубов Англии», - сказал Невилл.

Эксперт сделал прогноз, что «Тоттенхэм» обыграет «Арсенал» в их личном противостоянии, которое состоится в четверг, 12 мая.

На данный момент оба клуба борются за попадание в зону Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» отстает на 4 очка за 3 тура до финиша.