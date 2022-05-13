Иан Райт посоветовал молодежи «Арсенала» сделать правильные выводы

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт посоветовал молодым игрокам «Арсенала» сделать правильные выводы из поражения от «Тоттенхэма» со счетом 0:3.

«У нас молодая команда и это очень напряженная ситуация. Мы должны были выйти, сохранять спокойствие и попытаться добиться результата. Пенальти изменил игру, но речь идет о Лиге чемпионов – там все игры будут такими же напряженными», - сказал Райт в интервью английским СМИ.

Он также предупредил игроков «Арсенала» от самоуспокоенности в игре против «Эвертона».

После поражения в северолондонском дерби «Арсенал» позволил «Тоттенхэму» сократить отставание на одно очко в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Командам осталось провести в чемпионате по два матча.