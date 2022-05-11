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У Стерлинга есть предложения от «Арсенала» и «Тоттенхэма», игрок хочет выступать под руководством Конте

11 Мая 2022 • 13:47 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
12.00 5.90 1.25
Через 7 ч. 8 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал трансферной мишенью двух клубов из северного Лондона. «Арсенал» и «Тоттенхэм» одинаково хотят заполучить футболиста в летнее межсезонье.

По информации журналиста Бена Джейкобса, фаворитом на трансфер англичанина является «Тоттенхэм». Несмотря на то, что Стерлинг отлично знаком с Микелем Артетой по его работе ассистентом главного тренера в «Манчестер Сити», полузащитник хочет выступать под руководством Антонио Конте, который гарантировал Рахиму важную роль в команде.

Напомним, что «Манчестер Сити» всерьёз задумывается над продажей Стерлинга в летнее межсезонье. Контракт англичанина истекает в конце следующей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Арсенал Лондон Антонио Конте Рахим Стерлинг
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