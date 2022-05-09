Эльнени: «Дерби против «Тоттенхэма» будет тяжёлым, но наша цель – победить»

Полузащитник «Арсенала» Мохаммед Эльнени заявил, что «Арсенал» будет играть па победу в матче с «Тоттенхэмом».

«Дерби против «Тоттенхэма» будет тяжелым, и наша цель — победить на их стадионе и получить путевку в Лигу чемпионов», - заявил Эльнени в интервью beIN Sports.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал переговоры с полузащитником по поводу продления контракта.

Игра между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится в четверг, 12 мая. Оба клуба соперничают за место в четверке АПЛ, которое гарантирует участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов. На данный момент «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» на 4 очка за 3 тура до финиша.