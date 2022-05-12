«Тоттенхэм» побеждает «Арсенал» после первого тайма

В эти минуты проходит перенесённый матч 22-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимает «Арсенал».

На 22-й минуте нападающий «шпор» Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 26-й минуте центральный защитник «Арсенала» Роб Холдинг получил предупреждение за фол в центре поля. А на 33-й минуте защитник в очередной раз сыграл грубо и оставил свою команду в меньшинстве.

Численным преимуществом воспользовались хозяева к концу первого тайма. Кейн увеличил преимущество до двух мячей на 37-й минуте.

Счёт после первого тайма 2:0 в пользу «Тоттенхэма». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.