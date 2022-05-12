«Арсенал» может стать первой командой в истории АПЛ, которая проиграв первые три матча, финишировала в топ-4

В эти минуты проходит матч перенесённого 22-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на своей арене принимает «Арсенал».

Команда Микеля Артеты может установить уникальное достижение для чемпионата Англии. В истории турнира ещё не было команды, которая проиграла в трёх стартовых матчах чемпионата и вошла в топ-4 по итогам АПЛ.

На данный момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Пушкари» после 35 туров набрали 66 очков и опережают сегодняшнего соперника на четыре очка. В случае победы над «Тоттенхэмом» «Арсенал» гарантирует себе четвёртое место.

«Шпоры» располагаются на строчку ниже, набрав 62 очка.

Ранее мы представили стартовые составы команд. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.