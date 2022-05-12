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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может стать первой командой в истории АПЛ, которая проиграв первые три матча, финишировала в топ-4

12 Мая 2022 • 21:47 Комментировать (1)
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
2.25 3.40 3.30
2-й тайм

В эти минуты проходит матч перенесённого 22-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на своей арене принимает «Арсенал».

Команда Микеля Артеты может установить уникальное достижение для чемпионата Англии. В истории турнира ещё не было команды, которая проиграла в трёх стартовых матчах чемпионата и вошла в топ-4 по итогам АПЛ.

На данный момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Пушкари» после 35 туров набрали 66 очков и опережают сегодняшнего соперника на четыре очка. В случае победы над «Тоттенхэмом» «Арсенал» гарантирует себе четвёртое место.

«Шпоры» располагаются на строчку ниже, набрав 62 очка.

Ранее мы представили стартовые составы команд. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Микель Артета Апл
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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Идет 61 минута Тоттенхэм 3:0 Арсенал 2.40 3.40 3.05
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