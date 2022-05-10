Лондонская битва за Лигу чемпионов: «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» разыграют два места

Пока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за чемпионства, три лондонских клуба борются за места в Лиге чемпионов. «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» определяют третьего лишнего. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы.

Два лондонских клуба точно сыграют в Лиге чемпионов, осталось понять, какие именно. «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» отцепили от борьбы «Манчестер Юнайтед», чуть ранее отвалился ещё один столичный клуб – «Вест Хэм». Таким образом, за три тура до конца в борьбе осталось три клуба.

Клуб Очки РМ «Челси» 67 +39 «Арсенал» 66 +14 «Тоттенхэм» 62 +20

Очевидно, что у «Челси» наибольшие шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Синие» набрали больше всех очков, а при их равенстве явно будут иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. За «Челси» говорит и календарь предстоящих матчей:

«Челси» «Арсенал» «Тоттенхэм» 36-й тур «Лидс» (г) «Тоттенхэм» (г) «Арсенал» (д) 37-й тур «Лестер» (д) «Ньюкасл» (г) «Бёрнли» (д) 38-й тур «Уотфорд» (д) «Эвертон» (д) «Норвич» (г)

Так как «Арсенал» и «Тоттенхэм» в следующем туре встречаются друг с другом, то они не смогут синхронно набрать по девять очков в оставшихся турах. Таким образом, легко посчитать, что «Челси», вне зависимости от других результатов, две победы обеспечат место в топ-4, а победа и ничья гарантируют его на 99% (если только «шпоры» не отыграют разницу в 19 голов). В соперниках у «Челси» «Лидс», который ведёт, но проваливает борьбу за выживание, «Лестер», застрявший в середине таблицы, и «Уотфорд», уже вылетевший в Чемпионшип. Если «Челси» в этих матчах не решит свою задачу, то это будет сенсаций.

Что касается «Арсенала» и «Тоттенхэма», то следующий тур во многом будет решающим. Если «канониры» победят, то обеспечат себе место в топ-4. В этом случае упростится и задача «Челси», которому в общем даже одного очка хватит для квалификации в главный еврокубок.

Если лондонское дерби завершится миром, то подопечным Артеты в последних двух турах надо будет взять три очка, чтобы ни от чего не зависеть. В случае же поражения «Арсеналу» надо будет выигрывать и у «Ньюкасла», и у «Эвертона». При этом при равенстве очков «шпоры», видимо, будут иметь преимущество, так как у них сейчас разница голов лучше.

«Тоттенхэм» находится в самой сложной ситуации. Даже три победы в оставшихся трёх турах не гарантируют «шпорам» попадания в Лигу чемпионов. После «Арсенала» «Тоттенхэм» ждут «Бёрнли», который борется за выживание, и «Норвич», который уже обеспечил себе участие в Чемпионшипе на следующий сезон. В общем шансы «шпор» на попадание в топ-4 минимальны, при этом подопечные Конте уже обеспечили себе пятую строчку при любых раскладах.

Роман Андреев