Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонская битва за Лигу чемпионов: «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» разыграют два места

10 Мая 2022 • 01:03 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Пока «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за чемпионства, три лондонских клуба борются за места в Лиге чемпионов. «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» определяют третьего лишнего. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы.

Два лондонских клуба точно сыграют в Лиге чемпионов, осталось понять, какие именно. «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» отцепили от борьбы «Манчестер Юнайтед», чуть ранее отвалился ещё один столичный клуб – «Вест Хэм». Таким образом, за три тура до конца в борьбе осталось три клуба.

Клуб
Очки
РМ
«Челси» 67 +39
«Арсенал» 66 +14
«Тоттенхэм» 62 +20

Очевидно, что у «Челси» наибольшие шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Синие»  набрали больше всех очков, а при их равенстве явно будут иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. За «Челси» говорит и календарь предстоящих матчей:

 

 
«Челси»
«Арсенал»
«Тоттенхэм»
36-й тур «Лидс» (г) «Тоттенхэм» (г) «Арсенал» (д)
37-й тур «Лестер» (д) «Ньюкасл» (г) «Бёрнли» (д)
38-й тур «Уотфорд» (д) «Эвертон» (д) «Норвич» (г)

Так как «Арсенал» и «Тоттенхэм» в следующем туре встречаются друг с другом, то они не смогут синхронно набрать по девять очков в оставшихся турах. Таким образом, легко посчитать, что «Челси», вне зависимости от других результатов, две победы обеспечат место в топ-4, а победа и ничья гарантируют его на 99% (если только «шпоры» не отыграют разницу в 19 голов). В соперниках у «Челси» «Лидс», который ведёт, но проваливает борьбу за выживание, «Лестер», застрявший в середине таблицы, и «Уотфорд», уже вылетевший в Чемпионшип. Если «Челси» в этих матчах не решит свою задачу, то это будет сенсаций.

Что касается «Арсенала» и «Тоттенхэма», то следующий тур во многом будет решающим. Если «канониры» победят, то обеспечат себе место в топ-4. В этом случае упростится и задача «Челси», которому в общем даже одного очка хватит для квалификации в главный еврокубок.

Если лондонское дерби завершится миром, то подопечным Артеты в последних двух турах надо будет взять три очка, чтобы ни от чего не зависеть. В случае же поражения «Арсеналу» надо будет выигрывать и у «Ньюкасла», и у «Эвертона». При этом при равенстве очков «шпоры», видимо, будут иметь преимущество, так как у них сейчас разница голов лучше.

«Тоттенхэм» находится в самой сложной ситуации. Даже три победы в оставшихся трёх турах не гарантируют «шпорам» попадания в Лигу чемпионов. После «Арсенала» «Тоттенхэм» ждут «Бёрнли», который борется за выживание, и «Норвич», который уже обеспечил себе участие в Чемпионшипе на следующий сезон. В общем шансы «шпор» на попадание в топ-4 минимальны, при этом подопечные Конте уже обеспечили себе пятую строчку при любых раскладах.

Роман Андреев

Кто точно будет в Лиге чемпионов?
«Челси» «Арсенал» «Тоттенхэм»
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
Все матчи
Новости
09 Мая
22:49 · Англия. Премьер-лига
В пятерке самых результативных клубов главных европейских чемпионатов - трое представителей Бундеслиги
22:29 · Англия. Премьер-лига
Реакция Клоппа на трансфер Холанна в «Манчестер Сити» 1
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с продажей Кепы
20:59 · Англия. Премьер-лига
Погба отклонил предложение «Манчестер Сити»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Холанн подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
20:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на титул АПЛ
19:59 · Англия. Премьер-лига
Грановская останется в «Челси»
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Бавария» могут произвести обмен Мане на Гнабри
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет подписать Мане 1
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Нуньеса
19:38 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Карвалью вряд ли будет играть в основе «Ливерпуля»
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» проявляет интерес к Бернарду Силве
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит перестройку в полузащите - известны две цели
18:57 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду лайкнула пост об уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед» 14
18:55 · Англия. Премьер-лига
Холанн прошёл медобследование для перехода в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем