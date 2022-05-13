Кейн считает, что атмосфера на матче с «Арсеналом» была лучшей в истории стадиона

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сказал в послематчевом интервью, что впечатлён болельщиками на матче с «Арсеналом».

«Сегодня был большой вечер. На нас оказывали давление перед нашими болельщиками, но мы справились. В восторге от победы. Всегда приятно выиграть дерби», - сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Он добавил, что считает поддержку фанатов в матче с «канонирами» лучшей в истории стадиона.

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в очередном туре АПЛ со счетом 3:0. За два тура до финиша команда Антонио Конте отстает от «Арсенала» на одно очко в борьбе за место в Лиге чемпионов.