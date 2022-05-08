«Арсенал» гарантирует себе Лигу чемпионов, если обыграет на следующей неделе «Тоттенхэм»

Три очка в северолондонском дерби против «Тоттенхэма» гарантируют «Арсеналу» попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас отрыв «канониров» от «шпор» составляет четыре очка за три тура до конца чемпионата. В случае победы на «Тоттенхэм Стэдиум» отрыв вырастет до семи очков, что гарантирует подопечным Артеты финиш в топ-4.

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится в четверг 12 мая в 21:45 по московскому времени. Помимо этого в последующих турах команде Артеты предстоит сыграть против «Ньюкасла» и «Эвертона».

напомним, что в последний раз «Арсенал» финишировал в зоне Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, когда закончил чемпионат на втором месте.