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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Удаление, пенальти, дубль Кейна: «Тоттенхэм» крупно пришпорил «Арсенал» и резко обострил борьбу за Лигу чемпионов

12 Мая 2022 • 23:36 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

Северолондонское дерби заставило ценителей английского футбола прильнуть к экранам в четверг.

Протокол игры  
Тоттенхэм 3:0Арсенал
(1:0) Кейн Гарри22'   
(2:0) Кейн Гарри37'   
(3:0) Сон Хынмин47'   
Льорис УгоСанчес ДавинсонДайер ЭрикДэвис Бен   17'  82' (Родон Джо (  82') Эмерсон ЖуниорБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон РайанКулушевски Деян  72' (Бергвейн Стевен (  72') Сон Хынмин  72' (Лукас Моура (  72') Кейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиКрэйг МэттьюСкарлетт ДейнДевайн АлфиУинкс Гарри
Ремсдейл АаронСедрик СоарешХолдинг Роб   26'   33'Габриэль дос Сантос  76' (Тавареш Нуну (  76') Томиясу ТакэхироЭльнени МохамедДжака Гранит   90'Сака БукайоЭдегор Мартин   88'Мартинелли Габриэл  64' (Смит-Роу Эмил (  64'   86') Нкетиа Эдди  73' (Ляказетт Александр (  73')
Запасные: Лено БерндПатино ЧарлиПепе НиколяСуонсон ЗахариУайт БенСамби Локонга Альберт-Мбойо
12 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Грубо говоря, десять-пятнадцать лет назад в АПЛ существовала так называемая большая четвёрка в лице «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала». Потом она пришла в движение, трансформировалась в шестёрку с участием «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» и так далее. Однажды чемпионом внезапно стал «Лестер», «Арсенал» докатился чуть ли не до зоны вылета, а для проблемного «МЮ» сейчас за счастье находиться в зоне Лиги Европы.

«Канонирам» надо отдать должное за то, что они не погрязли в пучинах таблицы и вернулись к борьбе за лигочемпионские места. К перенесённому матчу 22-го тура с «Тоттенхэмом» «пушкари» подошли на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, коим были как раз «шпоры», на четыре балла. Значит, для «чёрно-белых» сия игра являлась «часом Х». Поражение лишало бы их шансов отобраться в Лигу чемпионов и консервировало бы первую четвёрку. В случае же очной победы на «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэму» впоследствии пришлось бы ещё надеяться на как минимум одну осечку «Арсенала» в двух оставшихся турах.

Гости начали игру активней, но по факту это не представило для «шпор» большой угрозы. Плотный удар Эдегора с дистанции не стал проблемой для Льориса. Далее хозяева освоились в плане атакующих действий и к перерыву наказали «канониров» двумя голами. В середине тайма Кулушевски навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и судья Пол Тирни указал на точку по итогам борьбы Соареша и Сона. Этот пенальти Кейн щёлкнул как семечку, поразив правый угол при упавшем в другую сторону Рэмсдейле (1:0).

По истечении получаса игры Холдинг не удержался от попадания локтем в лицо Сона, за что поплатился второй жёлтой карточкой. Вдесятером «Арсенал» поник и вскоре получил другую пробоину. Сон навесил справа с углового, Бентанкур скинул на дальнюю, а Кейн замкнул всё это дело в ворота (2:0). Под конец тайма «красно-белые» собрались, предприняли наступательную операцию, и Льорис серьёзно включился в ситуацию, отразив закидушку от Нкетиа где-то с линии штрафной.

Удаление, промежуточный проигрыш с разницей в два мяча – что может быть хуже? Третий гол от соперника. Таковой случился для «Арсенала» на самом старте второго тайма. Кейн не смог добить мяч до Рэмсдейла в борьбе с Габриэлом, зато на подхвате результативен оказался Сон (3:0). Спустя несколько минут была возможность у Сака сократить отставание, но попал он в Дэвиса. Ждать, что «канониры» отыграются, было опрометчиво, и «шпоры» без сюрпризов довели дело до логичного конца.

За два тура до конца дистанции «Тоттенхэм» отстаёт от идущего на нижней лигочемпионской строчке «Арсенала» на одно очко, и у обоих впереди встречи с командами из нижней части таблицы. «Шпоры» проэкзаменуют «Бёрнли» и «Норвич», а «пушкари» постараются не допустить досадные потери очков против «Ньюкасла» и «Эвертона».

Кирилл Иванцов

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Тоттенхэм Арсенал Лондон Апл Чемпионат Англии
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