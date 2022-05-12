Удаление, пенальти, дубль Кейна: «Тоттенхэм» крупно пришпорил «Арсенал» и резко обострил борьбу за Лигу чемпионов

Северолондонское дерби заставило ценителей английского футбола прильнуть к экранам в четверг.

Грубо говоря, десять-пятнадцать лет назад в АПЛ существовала так называемая большая четвёрка в лице «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала». Потом она пришла в движение, трансформировалась в шестёрку с участием «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» и так далее. Однажды чемпионом внезапно стал «Лестер», «Арсенал» докатился чуть ли не до зоны вылета, а для проблемного «МЮ» сейчас за счастье находиться в зоне Лиги Европы.

«Канонирам» надо отдать должное за то, что они не погрязли в пучинах таблицы и вернулись к борьбе за лигочемпионские места. К перенесённому матчу 22-го тура с «Тоттенхэмом» «пушкари» подошли на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, коим были как раз «шпоры», на четыре балла. Значит, для «чёрно-белых» сия игра являлась «часом Х». Поражение лишало бы их шансов отобраться в Лигу чемпионов и консервировало бы первую четвёрку. В случае же очной победы на «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэму» впоследствии пришлось бы ещё надеяться на как минимум одну осечку «Арсенала» в двух оставшихся турах.

Гости начали игру активней, но по факту это не представило для «шпор» большой угрозы. Плотный удар Эдегора с дистанции не стал проблемой для Льориса. Далее хозяева освоились в плане атакующих действий и к перерыву наказали «канониров» двумя голами. В середине тайма Кулушевски навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и судья Пол Тирни указал на точку по итогам борьбы Соареша и Сона. Этот пенальти Кейн щёлкнул как семечку, поразив правый угол при упавшем в другую сторону Рэмсдейле (1:0).

По истечении получаса игры Холдинг не удержался от попадания локтем в лицо Сона, за что поплатился второй жёлтой карточкой. Вдесятером «Арсенал» поник и вскоре получил другую пробоину. Сон навесил справа с углового, Бентанкур скинул на дальнюю, а Кейн замкнул всё это дело в ворота (2:0). Под конец тайма «красно-белые» собрались, предприняли наступательную операцию, и Льорис серьёзно включился в ситуацию, отразив закидушку от Нкетиа где-то с линии штрафной.

Удаление, промежуточный проигрыш с разницей в два мяча – что может быть хуже? Третий гол от соперника. Таковой случился для «Арсенала» на самом старте второго тайма. Кейн не смог добить мяч до Рэмсдейла в борьбе с Габриэлом, зато на подхвате результативен оказался Сон (3:0). Спустя несколько минут была возможность у Сака сократить отставание, но попал он в Дэвиса. Ждать, что «канониры» отыграются, было опрометчиво, и «шпоры» без сюрпризов довели дело до логичного конца.

За два тура до конца дистанции «Тоттенхэм» отстаёт от идущего на нижней лигочемпионской строчке «Арсенала» на одно очко, и у обоих впереди встречи с командами из нижней части таблицы. «Шпоры» проэкзаменуют «Бёрнли» и «Норвич», а «пушкари» постараются не допустить досадные потери очков против «Ньюкасла» и «Эвертона».

Кирилл Иванцов