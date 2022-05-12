Лещук: «Хочу попробовать свои силы в АПЛ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своей мечте поиграть в Европе.

Голкипер отметил, что больше всего его привлекает Англия, однако выразил сомнения в том, что сможет соответствовать уровню Премьер-лиги.

«Я бы съездил, посмотрел, как всё там устроено. Больше всего хочется в Англию. Может, там всё не заладится — но пока не съезжу, не пойму», — приводит слова Лещука Sport24.

Футболист рассказал, как болел за «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2008 года против «Челси», сидя на фанатской трибуне «аристократов». Напомним, игра проходила в Москве и завершилась победой манкунианцев в серии пенальти (2:1).

В текущем сезоне 26-летний Лещук провёл в составе «Динамо» восемь матчей, в которых пропустил два гола и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.