Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдегор: «Жажду играть в Лиге чемпионов»

09 Мая 2022 • 14:07 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.13 3.60 3.25
12.05 21:45

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился с журналистами своими мыслями по поводу игры в Лиге чемпионов.

«Я сыграл там несколько игр за «Реал», но я не чувствую, что действительно играл там. Я хочу попасть туда и сражаться», - сказал полузащитник «Арсенала».

Он добавил, что удовлетворен нынешней формой команды.

«Мы через многое прошли, и нам просто нравится играть в футбол вместе, и вы можете видеть это на поле. Нам это нравится», - сказал Эдегор.

«Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ, опережая в борьбе за попадание в главный еврокубок «Тоттенхэм» на 4 очка за три тура до финиша. Очная игра между двумя клубами состоится в четверг, 12 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
14:23 · Англия. Премьер-лига
Крауч: «Юнайтед» занимает своё место, тут нечему удивляться»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Дайер: «Уверен, что в матче с «Арсеналом» атмосфера будет фантастической»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Жажду играть в Лиге чемпионов»
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холанна на этой неделе
13:55 · Англия. Премьер-лига
Мёленстен: «У «Юнайтед» нет ни сплоченности, ни организации, ни структуры»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес – один из четырёх вариантов для «МЮ» на позицию центрального защитника
13:46 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался о шансах «Тоттенхэма» на победу в АПЛ в следующем сезоне
13:45 · Англия. Премьер-лига
На Погба претендуют только «Ювентус» и «ПСЖ»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Невилл уверен в победе «Тоттенхэма» над «Арсеналом» 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Ширер об игре «Эвертона»: «Играли грубо и агрессивно, но порой так и надо»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Тухель убеждён, что Лукаку может заиграть в следующем сезоне
13:23 · Англия. Премьер-лига
У Алонсо случился конфликт с Тухелем
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает ещё одну попытку по подписанию Кунде
13:05 · Англия. Премьер-лига
Невилл против победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 4
12:56 · Англия. Премьер-лига
Артета не понял решения Пепе в матче с «Лидсом»
Все новости
Рекомендуем