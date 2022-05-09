Эдегор: «Жажду играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился с журналистами своими мыслями по поводу игры в Лиге чемпионов.

«Я сыграл там несколько игр за «Реал», но я не чувствую, что действительно играл там. Я хочу попасть туда и сражаться», - сказал полузащитник «Арсенала».

Он добавил, что удовлетворен нынешней формой команды.

«Мы через многое прошли, и нам просто нравится играть в футбол вместе, и вы можете видеть это на поле. Нам это нравится», - сказал Эдегор.

«Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ, опережая в борьбе за попадание в главный еврокубок «Тоттенхэм» на 4 очка за три тура до финиша. Очная игра между двумя клубами состоится в четверг, 12 мая.