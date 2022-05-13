Невилл: «В борьбе за место в Лиге чемпионов ставлю на «Тоттенхэм»

Футбольный эксперт Гари Невилл заявил, что отдаёт предпочтение «Тоттенхэму» в борьбе с «Арсеналом» за путёвку в Лигу чемпионов.

«Я думаю, что «Тоттенхэм» обыграет «Бёрнли», но не уверен, что «Арсенал» победит в двух оставшихся матчах. Если бы мне пришлось вложить в это деньги, я бы поставил их на «Тоттенхэм», - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

В четверг, 12 мая, «Тоттенхэм» разгромил «канониров» на своем поле со счетом 3:0.

Оба клуба борются за место в топ-4 чемпионата Англии.За два тура до финиша «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» на одно очко.