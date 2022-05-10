«Арсенал» хочет купить Хики вместо Тавареша

Лондонский «Арсенал» по прежнему хочет пригласить в свой состав правого защитника «Болоньи» и сборной Шотландии Аарона Хики. Спортивный директор «Арсенала» Эду видит в футболисте замену на позицию Нуну Тавареша, который разочаровал руководство «канониров» своей игрой в нынешнем сезоне.

Согласно Corriere di Bologna, в ближайшие дни «Арсенал» должен обратиться к «Болоньи» с официальным предложением по трансферу Хики. По сведениям источника, команда из севера Италии оценивает своего защитника в 20 миллионов евро.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах Хики выражал «Наполи», который также ищет усиление на правый фланг обороны.