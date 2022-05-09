Бен Дэвис: «Судьба путёвки в Лигу чемпионов ещё не решена»

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис считает, что «шпоры» ещё поборются за попадание в топ-4.

«Мы должны контролировать то, что можем, попытаться выиграть наши оставшиеся игры. Но даже тогда судьба попадания в Лигу чемпионов не в наших руках. Но мы посмотрим, что будет на самом деле», - сказал защитник перед матчем с «Арсеналом».

Он отметил, что «канониры» добились «фантастического» результата в последних играх, но полагает, что «Арсенал» сейчас испытывает большое давление.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ, отставая от «Арсенала» на 4 очка за 3 тура до финиша. Очная встреча между двумя командами состоится в четверг, 12 мая.