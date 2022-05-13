Кейн о победе над «Арсеналом»: Горжусь командой

Звёздный английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу победы своей команды в дерби над «Арсеналом».

Кейн заявил, что гордится командой и всеми футболистами. Форвард отметил, что «шпоры» с первых минут хорошо начали встречу и уверенно контролировали ход матча во второй половине. Гарри добавил, что это дерби было особенным, но теперь «Тоттенхэму» нужно сосредоточиться на следующих двух поединках.

Напомним, что подопечные Антонио Конте уверенно переиграли «Арсенал» со счётом 3:0 и максимально приблизились к «канонирам» в турнирной таблице.