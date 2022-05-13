Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн о победе над «Арсеналом»: Горжусь командой

13 Мая 2022 • 08:24 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

Звёздный английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался по поводу победы своей команды в дерби над «Арсеналом».

Кейн заявил, что гордится командой и всеми футболистами. Форвард отметил, что «шпоры» с первых минут хорошо начали встречу и уверенно контролировали ход матча во второй половине. Гарри добавил, что это дерби было особенным, но теперь «Тоттенхэму» нужно сосредоточиться на следующих двух поединках.

Напомним, что подопечные Антонио Конте уверенно переиграли «Арсенал» со счётом 3:0 и максимально приблизились к «канонирам» в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» представил статую Агуэро
09:19 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо понёс катастрофические денежные потери из-за ухода из «Барселоны»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Антонио об уходе Райса: «Не люблю никого убеждать, но хотел бы, чтобы он остался»
08:56 · Англия. Премьер-лига
Хау прокомментировал желание Гимараэса видеть в «Ньюкасле» Пакета
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на восходящую звезду сборной Италии
08:44 · Англия. Премьер-лига
Робби Кин: «Думаю, Артета устроил Холдингу «кровавую бойню» в раздевалке»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «В борьбе за место в Лиге чемпионов ставлю на «Тоттенхэм»
08:24 · Англия. Премьер-лига
Кейн о победе над «Арсеналом»: Горжусь командой
08:16 · Англия. Премьер-лига
19-летний форвард из Аргентины вызывает интерес дюжины топ-клубов Европы
08:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется Каспером Шмейхелем
08:05 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, из-за чего судятся леди Варди и Руни
06:20 · Англия. Премьер-лига
«Её возненавидел Фергюсон» - в Англии за 12 тысяч фунтов продается самая редкая и ужасная футболка «Манчестер Юнайтед»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти рассказал, как будет играть против «Ливерпуля»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Конте об Артете: «Он слишком много жалуется» 2
01:02 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп считает, что Артета допустил ошибку в игре с «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем