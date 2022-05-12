Конте: «Чтобы бороться за титул, «Тоттенхэм» должен вкладывать большие деньги»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил важность трансферов для борьбы за чемпионский титул в АПЛ.

«Каждый клуб Англии, который хочет бороться за титул, должен вкладывать большие деньги, не только «Тоттенхэм». Прошлым летом «Манчестер Сити» купил Грилиша, «Челси» — Лукаку, а «Манчестер Юнайтед» — Санчо, Варана и Роналду», — приводит слова Конте Football.London.

Итальянский специалист согласился с утверждением наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, что в футболе важны не только деньги. Однако отметил, что трансферы необходимы для повышения уровня и качества команды. Конте считает, что это важный посыл не только для клуба, но и для журналистов.

За три тура до конца сезона «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртого «Арсенала» на четыре очка.