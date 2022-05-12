Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Чтобы бороться за титул, «Тоттенхэм» должен вкладывать большие деньги»

12 Мая 2022 • 09:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.15 3.55 3.35
Через 10 ч. 51 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил важность трансферов для борьбы за чемпионский титул в АПЛ.

«Каждый клуб Англии, который хочет бороться за титул, должен вкладывать большие деньги, не только «Тоттенхэм». Прошлым летом «Манчестер Сити» купил Грилиша, «Челси» — Лукаку, а «Манчестер Юнайтед» — Санчо, Варана и Роналду», — приводит слова Конте Football.London.

Итальянский специалист согласился с утверждением наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, что в футболе важны не только деньги. Однако отметил, что трансферы необходимы для повышения уровня и качества команды. Конте считает, что это важный посыл не только для клуба, но и для журналистов.

За три тура до конца сезона «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртого «Арсенала» на четыре очка.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Монако»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Хочу попробовать свои силы в АПЛ»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Чтобы бороться за титул, «Тоттенхэм» должен вкладывать большие деньги»
09:47 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Астон Виллы» привлёк внимание больших клубов
09:26 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Челси» нужно решить проблемы с обороной
09:25 · Англия. Премьер-лига
Мане высказался об уходе из «Ливерпуля»
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового спонсора и подпишет крупный контракт 1
09:11 · Англия. Кубок Англии
Ковачич вряд ли сыграет в финале Кубка Англии
08:54 · Англия. Премьер-лига
Салах назвал лучшего нападающего в мире 4
08:37 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера» похвалил Варди
08:26 · Англия. Премьер-лига
Моуринью рассказал о работе с Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед»
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил уникальный рекорд
05:38 · Англия. Премьер-лига
Жёны Руни и Варди дошли до суда из-за публикаций в социальных сетях
01:22 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне похвалил товарищей после покера: «Обожаю играть с ними»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Источник: Френки де Йонг с вероятностью в 95% перейдёт в «Манчестер Юнайтед» 6
Все новости
Рекомендуем