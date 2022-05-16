Артета в ответ на критику Конте: «Я сосредоточен на игре с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не стал реагировать на критику со стороны наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте. Итальянский специалист обвинил Артету в том, что он «слишком много жалуется».

Тренер «Арсенала» был очень недоволен судейством в матче против «Тоттенхэма», который «канониры» проиграли со счетом 0:3.

«Та игра была проиграна, и мы были разочарованы, но теперь нам предстоит сыграть важную игру против «Ньюкасла». Мы полностью сосредоточили на этом всю свою энергию», - сказал Артета.

«Арсенал» отстает от «Тоттенхэма» на 2 очка в борьбе за четвертое место в АПЛ, но у команды Артеты есть игра в запасе. Матч между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» пройдет в понедельник, 16 мая, в 22:00 по московскому времени.