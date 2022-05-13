Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клаттенбург прокомментировал судейство в матче «Тоттенхэма» и «Арсенала»

13 Мая 2022 • 10:11 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург прокомментировал судейство в матче «Тоттенхэма» и «Арсенала». Размышляя о пенальти, который судья матча назначил в ворота «Арсенала», Клаттенбург сказал:

«Технически арбитр не ошибся. Нам показали повтор и это выглядело как толчок Соареша в спину Сона», - сказал Клаттенбург.

Однако, он добавил, что подобный фол в каком-то другом матче вполне может остаться без внимания.

«Несоответствие расстраивает, потому что когда это произойдет на следующей неделе в другом матче Премьер-лиги, будет ли дан пенальти? Может быть. Может быть и нет», - отметил Клаттенбург.

Говоря об удалении Холдинга, Клаттенбург подчеркнул, что защитник, который уже «сидел» на желтой карточке, должен был быть более внимателен к своей игре и не провоцировать арбитра матча на еще одно наказание.

«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3 и позволил «шпорам» сократить отставание в борьбе за место в Лиге чемпионов до одного очка за два тура до финиша чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Марк Клаттенбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил цену на Салиба
11:19 · Англия. Премьер-лига
Траоре всё ещё может остаться в «Барселоне»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» останется в «Борнмунте»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку опровёрг слухи о переходе форварда в «Интер»
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» приняла решение о продаже де Йонга в гранд АПЛ
10:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: История «Манчестер Юнайтед» впечатляет, но я изучал настоящее и будущее
10:22 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт посоветовал молодежи «Арсенала» сделать правильные выводы
10:11 · Англия. Премьер-лига
Клаттенбург прокомментировал судейство в матче «Тоттенхэма» и «Арсенала»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по будущему Конте
09:52 · Англия. Премьер-лига
FM2022 предсказал Холанну стать лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов заплатить 35 млн евро за форварда сборной Англии
09:29 · Англия. Премьер-лига
Филлипс заявил, что в раздевалке «Лидса» царит позитивная атмосфера
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» представил статую Агуэро
09:19 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо понёс катастрофические денежные потери из-за ухода из «Барселоны»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Антонио об уходе Райса: «Не люблю никого убеждать, но хотел бы, чтобы он остался»
Все новости
Рекомендуем