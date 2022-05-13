Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург прокомментировал судейство в матче «Тоттенхэма» и «Арсенала». Размышляя о пенальти, который судья матча назначил в ворота «Арсенала», Клаттенбург сказал:

«Технически арбитр не ошибся. Нам показали повтор и это выглядело как толчок Соареша в спину Сона», - сказал Клаттенбург.

Однако, он добавил, что подобный фол в каком-то другом матче вполне может остаться без внимания.

«Несоответствие расстраивает, потому что когда это произойдет на следующей неделе в другом матче Премьер-лиги, будет ли дан пенальти? Может быть. Может быть и нет», - отметил Клаттенбург.

Говоря об удалении Холдинга, Клаттенбург подчеркнул, что защитник, который уже «сидел» на желтой карточке, должен был быть более внимателен к своей игре и не провоцировать арбитра матча на еще одно наказание.

«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3 и позволил «шпорам» сократить отставание в борьбе за место в Лиге чемпионов до одного очка за два тура до финиша чемпионата.