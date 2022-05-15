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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн установил новый рекорд АПЛ

15 Мая 2022 • 06:42 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

В очередном дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» принимал дома «Арсенал» и одержал самую крупную победу над соперником в истории противостояния в английской Премьер-лиге. Два мяча в первом тайме забил нападающий «шпор» Гарри Кейн - они и гарантировали «Тоттенхэму» итоговый успех.

Как выяснилось, Кейн забивает в ворота «Арсенала» уже восемь сезонов подряд, и это стало новым рекордом английской Премьер-лиги. Ни один другой футболист не забивал столько лет подряд в ворота какого-либо клуба. В общей сложности за эти восемь сезонов, начиная с 2014/2015, Кейн забил «Арсеналу» тринадцать голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Гарри Кейн
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15.05  16:00 Лидс ... Брайтон 2.48 3.55 2.80
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15.05  16:00 Уотфорд ... Лестер 2.95 3.75 2.30
15.05  18:30 Эвертон ... Брентфорд 2.33 3.50 3.10
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