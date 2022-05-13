Сон остался недоволен заменой в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин остался недовольным тем, что главный тренер «шпор» Антонио Конте заменил его во втором тайме.

Футболист покинул поле на 72-й минуте и выглядел настолько разочарованным, что наставнику «Тоттенхэма» и партнерам по команде пришлось утешать его на скамейке запасных.

«Это решение тренера и я должен принять его. Он сказал, что у нас важная игра в воскресенье. Я не сержусь, но немного разочарован», - сказал Сон после игры, которую «Тоттенхэм» выиграл со счетом 3:0.

Сон отметился голом во втором тайме и вплотную приблизился к Салаху в борьбе за звание лучшего бомбардира АПЛ. У корейца 21 гол, у египтянина – 22.