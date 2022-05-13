Мерсон: «Артета хочет играть в футбол Гвардиолы, но у него нет таких футболистов»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал поражение «канониров» от «Тоттенхэма» со счетом 0:3.

«Виноваты роковые недостатки Микеля Артеты. Он хочет быть Пепом Гвардиолой и все время играть в футбол Пепа Гвардиолы, но у него просто нет таких игроков», - сказал Мерсон.

Он также мрачно пошутил, что в свое время его уволили из «Уолсолла», потому что он не был хорошим тренером, но даже он знает «как нужно играть против «Тоттенхэма».

«Мне нравится Артета, но он не Пеп. У него нет команды Пепа. Так что используйте сильные стороны своей команды. Это его самый большой недостаток», - добавил Мерсон.

«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3 и позволил «шпорам» сократить отставание в борьбе за место в Лиге чемпионов до одного очка за два тура до финиша.