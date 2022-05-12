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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Удаление Холдинга стало самым быстрым в дерби северного Лондона с 2012 года

12 Мая 2022 • 22:56 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
2.25 3.40 3.30
2-й тайм

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает на домашнем стадионе «Арсенал», и после первого тайма «шпоры» уже лидируют с преимуществом в два мяча благодаря дублю Гарри Кейна.

К тому же, «Арсенал» уже остался в меньшинстве - Роб Холдинг получил две желтые карточки за шесть минут, после чего на 33-й минуте был вынужден покинуть поле. Это удаление в дерби северного Лондона стало самым ранним с 2012 года, когда Эммануэль Адебайор был удален с поля уже на 18-й минуте.

Следить за событиями матча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.

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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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Идет 61 минута Тоттенхэм 3:0 Арсенал 2.40 3.40 3.05
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