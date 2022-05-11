Руководство «Лиона» подтвердило заинтересованность в возвращении Ляказетта

«Лион» собирается приложить максимальные усилия для возвращения в клуб нападающего Александра Ляказетта этим летом.

Нападающий лондонского «Арсенала» близок к уходу из лондонского клуба на правах свободного агента по окончании сезона. Ситуацией намерен воспользоваться «Лион», чей владелец и председатель Жан-Мишель Ола открыто заявил о желании вернуть в клуб воспитанника.

Главное препятствие в вопросе возвращения Ляказетта – желание игрока выступать в еврокубках, что вряд ли сможет предложить ему «Лион», занимающий восьмое место за два тура до завершения сезона во французской Лиге 1. Однако, по словам Ола, в клубе сделают всё возможное, чтобы убедить 30-летнего форварда «Арсенала» вернуться домой.