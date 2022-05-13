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Конте об Артете: «Он слишком много жалуется»

13 Мая 2022 • 01:30 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал слова своего коллеги из «Арсенала» по поводу судейства в дерби.

«Он много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде», — сказал итальянский специалист, когда его спросили о замечаниях Артеты. «Слушать, как кто-то все время жалуется, не очень хорошо», - добавил Конте.

В матче «Арсенала» против «Тоттенхэма» у «канониров» был удален центральный защитник Роб Холдинг, а команда Артеты потерпела поражение со счетом 0:3.

«Вы слышали, чтобы я жаловался на Фабиньо и все его фолы? Нет. Артета может последовать моему совету, если захочет, но если нет, то мне все равно», - сказал Конте после матча.

Оба клуба продолжают бороться за место в Лиге чемпионов. После этого матча «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» на одно очко за два тура до финиша чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Антонио Конте Микель Артета
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