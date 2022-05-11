Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Жезуса: «Нам нравится проект «Арсенала»

11 Мая 2022 • 14:40 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
12.00 5.90 1.25
Через 7 ч. 9 мин.

Агент Марсело Петтинати, представляющий интересы нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, не стал отрицать, что его клиент ближайшим летом может оказаться в лондонском «Арсенале». В целом в услугах форварда на данный момент заинтересованы ещё 6 клубов.

«У нас были переговоры с «Арсеналом» по поводу Габриэля Жезуса, нам нравится их проект, это возможность, которую мы обсуждаем. Кроме «Арсенала» в Габриэле заинтересованы ещё 6 клубов. Сейчас он сфокусирован на последних матчах сезона за «Манчестер Сити», – цитирует агента Фабрицио Романо.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
14:58 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти о Рюдигере: «Поговорим о нём после финала Лиги чемпионов»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Это’о — о Жоржиньо: «Нужен ли он сборной Италии?»
14:47 · Англия. Кубок Англии
Алиссон: «Кубок Англии – единственный трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Агент Жезуса: «Нам нравится проект «Арсенала»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Конте об игре с «Арсеналом»: «Понимаю, что это дерби, но главное – взять три очка»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа интересует четырём клубам АПЛ, «Арсенал» хочет сохранить игрока
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» постарается летом продать Ндомбеле
14:14 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «В Англии были проблемы со Смоллингом, в «Роме» их нет»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает следить за Жезусом
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в гонку за Нуньеса
13:47 · Англия. Премьер-лига
У Стерлинга есть предложения от «Арсенала» и «Тоттенхэма», игрок хочет выступать под руководством Конте
13:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Холанн не перешел в «Ювентус» в 2017 году
13:39 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл о дерби с «Тоттенхэмом»: «Будет очень весело»
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил Райсу контракт на 8 лет
13:28 · Англия. Премьер-лига
Галлахер – лучший игрок сезона в «Кристал Пэлас»
Все новости
Рекомендуем