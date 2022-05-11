Агент Жезуса: «Нам нравится проект «Арсенала»

Агент Марсело Петтинати, представляющий интересы нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, не стал отрицать, что его клиент ближайшим летом может оказаться в лондонском «Арсенале». В целом в услугах форварда на данный момент заинтересованы ещё 6 клубов.

«У нас были переговоры с «Арсеналом» по поводу Габриэля Жезуса, нам нравится их проект, это возможность, которую мы обсуждаем. Кроме «Арсенала» в Габриэле заинтересованы ещё 6 клубов. Сейчас он сфокусирован на последних матчах сезона за «Манчестер Сити», – цитирует агента Фабрицио Романо.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.