Конте: «Конечно, это хороший результат»

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги английский «Тоттенхэм» разбил в лондонском дерби «Арсенал», забив три безответных мяча. Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился своим мнением об итогах матча, отметив важность борьбы за место в Лиге чемпионов.

- Конечно, это хороший результат, мы взяли три очка, что крайне важно. Так мы продолжаем борьбу за место в Лиге чемпионов. Сегодня было непросто, потому что давление в подобных случаях - плохой союзник. И я счастлив, что игроки ответили на давление именно так, сыграли так интенсивно и напористо, - цитирует Конте BBC Sport.