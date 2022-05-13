Хынмин: «Приятно выигрывать дерби»

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал на домашнем стадионе «Арсенал», добившись уверенной победы со счетом 3:0.

Столь крупно «Тоттенхэм» у «Арсенала» в своей истории выступлений в АПЛ еще не выигрывал - в последний раз подобное происходило в 1983 году, когда АПЛ еще не существовало, а вместо нее был первый дивизион.

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин поделился своим мнением об итогах матча.

- Всегда приятно выиграть в дерби. Это многое значит. Мы сокращаем отставание. Хочу всегда играть в стартовом составе, но не всегда это случается. Мне надо думать о важных играх в ближайшем будущем, надо быть готовым и отдохнувшим перед ними, - заявил Хынмин в интервью Sky Sports.