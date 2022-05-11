Шерингем: «Если Конте хочет остаться в «Тоттенхэме», то должен пробиться в Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», Тедди Шерингем, считает, что Антонио Конте обязан пробиться с «Тоттенхэмом» в Лигу чемпионов, в ином случае он может остаться без работы. Сейчас «Тоттенхэм» идет пятым в турнирной таблице АПЛ, чистое отставание от «Арсенала» составляет четыре очка, но командам предстоит игра друг против друга.

- Если Конте хочет задержаться в «Тоттенхэме», он как-то должен сделать так, чтобы команда пробилась в Лигу чемпионов. Это позволит иметь больше денег и покупать игроков. Надеюсь, у него получится и он останется, Конте амбициозный человек, который хочет все сразу. Он многое изменил в команде, дисциплина, самоотдача, такого раньше не было видно, - цитирует Шерингема The Sun.