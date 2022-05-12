Конте о дерби с «Арсеналом»: «Мы должны победить, у нас нет другого выхода»

Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своих ожиданиях от предстоящего северолондонского дерби против «Арсенала». Напомним, что если «шпоры» сегодня проиграют, команда лишится математических шансов на попадание в топ-4.

«Конечно, я знаю о соперничестве между двумя командами. Северолондонское дерби известно своей историей. Я знаю о важности этой игры. Но это просто матч, в котором нам нужно победить, чтобы набрать очки в таблице. У нас просто нет другого выхода», – сказал Конте на пресс-конференции.

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. Победа гарантирует «канонирам» квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов.