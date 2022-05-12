Андронов спрогнозировал точный счёт дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился своим мнением касательно перенесенного матча 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом».

Как сообщает «РБ Спорт», в этой встрече эксперт ставит на тотал больше 2.5 мячей. По мнению Андронова, лондонское дерби будет результативным и может завершиться вничью со счетом 2:2.

Поединок состоится на домашнем стадионе «Тоттенхэма» сегодня, 12 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.