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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Андронов спрогнозировал точный счёт дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал»

12 Мая 2022 • 13:18 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.15 3.55 3.35
Через 7 ч. 33 мин.

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился своим мнением касательно перенесенного матча 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом».

Как сообщает «РБ Спорт», в этой встрече эксперт ставит на тотал больше 2.5 мячей. По мнению Андронова, лондонское дерби будет результативным и может завершиться вничью со счетом 2:2.

Поединок состоится на домашнем стадионе «Тоттенхэма» сегодня, 12 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Алексей Андронов
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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