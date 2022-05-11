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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нельсон обсудит с Артетой своё будущее в «Арсенале»

11 Мая 2022 • 17:49 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
...
Фейеноорд
Через 2 ч. 50 мин.

В ближайшее время полузащитник «Арсенала» Рис Нельсон проведёт встречу с главным тренером Микелем Артетой, чтобы обсудить своё будущее в лондонском клубе. Напомним, что нынешний сезон Нельсон проводит на правах аренды за роттердамский «Фейеноорд».

По информации Фабрицио Романо, футболист хочет покинуть «Арсенал» на постоянной основе. Игроку нравится играть за «Фейеноорд», которому англичанин помог добраться до финала Лиги конференций, где нидерландский клуб встретится с «Ромой» Жозе Моуринью.

В услугах Нельсона заинтересованы несколько английских клубов, но сперва игрок хочет понять планы «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Арсенал Лондон
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