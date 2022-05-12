​Где смотреть матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» онлайн

В четверг вечером в Английской премьер-лиге пройдёт перенесённое дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Поединок стартует в 21:45 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» обещает получиться особенно горячим. Всё идёт к тому, что именно эти команды будут разыгрывать последнюю, четвертую путёвку в Лигу чемпионов от Англии. «Канониры» пока идут как раз четвёртыми, а пятые «шпоры» отстают на четыре балла. Момент истины для «Тоттенхэма».