Титов о матче «Тоттенхэм» - «Арсенал»: Уверен, что игра будет на загляденье

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего лондонского дерби в АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Титов сказал «РБ-Спорту», что это будет очень важная встреча в плане борьбы за Лигу чемпионов, к тому же, это лондонские дерби всегда получаются эмоциональными. Экс-игрок отметил, что он полностью уверен в том, что матч будет на загляденье, а обе команды порадуют забитыми мячами.

Напомним, что лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.