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Титов о матче «Тоттенхэм» - «Арсенал»: Уверен, что игра будет на загляденье

12 Мая 2022 • 11:01 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.15 3.55 3.35
Через 9 ч. 18 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего лондонского дерби в АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

Титов сказал «РБ-Спорту», что это будет очень важная встреча в плане борьбы за Лигу чемпионов, к тому же, это лондонские дерби всегда получаются эмоциональными. Экс-игрок отметил, что он полностью уверен в том, что матч будет на загляденье, а обе команды порадуют забитыми мячами.

Напомним, что лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Егор Титов
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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