Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Арсенала»

Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч перенесённого 22-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Встреча пройдёт в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Арене». Её рассудит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучит – в 21:45 мск.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Санчес, Сессеньон, Хёйбьерг, Бентанкур, Эмерсон, Сон, Кулушевски, Кейн.

«Арсенал»: Ремсдейл, Седрик, Холдинг, Габриэл, Томиясу, Эльнени, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ с 62 очками. «Арсенал» располагается на строчку выше, опережая «Тоттенхэм» на 4 очка.

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