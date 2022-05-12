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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Арсенала»

12 Мая 2022 • 21:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.25 3.40 3.30
Через 0 ч. -2 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч перенесённого 22-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Встреча пройдёт в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Арене». Её  рассудит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучит – в 21:45 мск.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Санчес, Сессеньон, Хёйбьерг, Бентанкур, Эмерсон, Сон, Кулушевски, Кейн.

«Арсенал»: Ремсдейл, Седрик, Холдинг, Габриэл, Томиясу, Эльнени, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ с 62 очками. «Арсенал» располагается на строчку выше, опережая «Тоттенхэм» на 4 очка.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.   


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Тоттенхэм Арсенал Лондон Апл
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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