Артета о победе над «Лидсом»: «Мы хорошо играли, но не смогли забить третий»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал свои комментарии после победы в домашнем матче чемпионата Англии над «Лидсом», которая приблизила «канониров» к попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезона.

«Мы хорошо справились во многих аспектах. Мы хорошо играли, но не смогли забить третий гол. Затем случился несчастный случай, мы пропустили гол и были вынуждены заканчивать матч на нервах», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что теперь «Арсеналу» достаточно одержать победу в выездном дерби против «Тоттенхэма» для того, чтобы впервые с сезона-2015/16 финишировать в зоне Лиги чемпионов.