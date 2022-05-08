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Артета о победе над «Лидсом»: «Мы хорошо играли, но не смогли забить третий»

08 Мая 2022 • 18:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
12.05 21:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал свои комментарии после победы в домашнем матче чемпионата Англии над «Лидсом», которая приблизила «канониров» к попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезона.

«Мы хорошо справились во многих аспектах. Мы хорошо играли, но не смогли забить третий гол. Затем случился несчастный случай, мы пропустили гол и были вынуждены заканчивать матч на нервах», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что теперь «Арсеналу» достаточно одержать победу в выездном дерби против «Тоттенхэма» для того, чтобы впервые с сезона-2015/16 финишировать в зоне Лиги чемпионов.

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