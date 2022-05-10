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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте о критике Клоппа: «Ему не нужно искать оправдания»

10 Мая 2022 • 18:59 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.30 4.70 1.43
Через 2 ч. 29 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил своему коллеге по «Ливерпулю» Юргену Клоппу, который после ничейного матча в субботу на «Энфилде» обвинил «шпор» в чересчур оборонительном стиле игры.

«Если ты говоришь не о своей команде, а о сопернике, это значит, что ты ищешь оправдания. Ему стоит прекратить это делать. В том матче победить заслуживала только одна команда – «Тоттенхэм». Клопп думает, что он потерял два очка, но на самом деле, он заработал одно», – сказал Конте на пресс-конференции перед дерби с «Арсеналом».

Напомним, что если «Тоттенхэм» проиграет «Арсеналу» в лондонском дерби в четверг, подопечные Конте почти наверняка потеряют все математические шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Антонио Конте Юрген Клопп
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