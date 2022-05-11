Конте об игре с «Арсеналом»: «Понимаю, что это дерби, но главное – взять три очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам о настрое команды перед матчем с «Арсеналом».

«Это жизненно важная игра для нас, потому что, если мы хотим и дальше иметь возможность играть в Лиге чемпионов, нам нужно взять три очка, нам нужно побеждать. Другого решения для нас нет», - сказал наставник «Тоттенхэма».

Он отметил что, хотя и понимает важность дерби, но главная задача для «Тоттенхэма» - это победить «канониров» и обогнать их в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

На данный момент «Арсенал» занимает четвертое место, опережая «Тоттенхэм» на четыре очка за три тура до финиша чемпионата.