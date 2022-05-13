Невилл о Холдинге: «Он был неустойчивым, опрометчивым, ему не хватало самообладания»

Футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал игру защитника «Арсенала» Роба Холдинга в матче с «Тоттенхэмом».

«Он был неустойчивым, опрометчивым, ему не хватало самообладания. Это безумие. Центральный защитник доставил Артете огромные проблемы в первые 35 минут матча», - сказал Невилл.

Он добавил, что Холдинг совершенно не справился с опекой нападающего «Тоттенхэма» Сона.

«Иногда у тебя кружится голова, ты эмоционален и совершаешь опрометчивые поступки», - добавил Невилл.

Холдинг был удален в середине первого тайма после двух желтых карточек. «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3.