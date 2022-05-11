Нкетиа интересует четырём клубам АПЛ, «Арсенал» хочет сохранить игрока

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа может сменить клубную прописку ближайшим летом. В приглашении молодого англичанина заинтересованы 4 клуба из АПЛ, в число которых входит лондонский «Вест Хэм».

По информации The Sun, «Арсенал» отчаянно хочет сохранить молодого нападающего, так как видит в нём потенциально основного нападающего на следующий сезон. Контракт форварда с «канонирами» истекает в конце этого сезона.

В нынешней кампании Нкетиа отметился четырьмя голами в чемпионате Англии. Игрок забил по два гола в ворота «Челси» и «Лидса», за которые выступал ранее. Сам футболист зимой уведомил руководство «Арсенала», что хочет отправиться в клуб, где будет получать больше игровой практики.