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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нкетиа интересует четырём клубам АПЛ, «Арсенал» хочет сохранить игрока

11 Мая 2022 • 14:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.15 3.55 3.30
12.05 21:45

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа может сменить клубную прописку ближайшим летом. В приглашении молодого англичанина заинтересованы 4 клуба из АПЛ, в число которых входит лондонский «Вест Хэм».

По информации The Sun, «Арсенал» отчаянно хочет сохранить молодого нападающего, так как видит в нём потенциально основного нападающего на следующий сезон. Контракт форварда с «канонирами» истекает в конце этого сезона.

В нынешней кампании Нкетиа отметился четырьмя голами в чемпионате Англии. Игрок забил по два гола в ворота «Челси» и «Лидса», за которые выступал ранее. Сам футболист зимой уведомил руководство «Арсенала», что хочет отправиться в клуб, где будет получать больше игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эдди Нкетиа
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11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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