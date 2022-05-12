Сампаоли о Салиба: «Надеюсь, нам удастся его сохранить»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли выразил надежду, что «провансальцам» удастся сохранить арендованного у «Арсенала» защитника Вильяма Салиба на следующий сезон. Об этом аргентинский специалист заявил у себя на пресс-конференции.

«Я надеюсь, что у нас есть возможность сохранить Салиба. Он отлично встроен в систему. Я не знаю, зависит ли это от «Марселя», Вильяма или же от «Арсенала». Я не знаю никаких подробностей», – заявил Сампаоли на пресс-конференции.

Напомним, что ранее интерес к Салиба проявлял мадридский «Реал». Француз впечатлил многие топ-клубы своей игрой в нынешнем сезоне за «Марсель».