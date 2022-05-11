Ремсдейл о дерби с «Тоттенхэмом»: «Будет очень весело»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл рассказал о своих ожиданиях от завтрашнего северолондонского дерби против «Тоттенхэма». Напомним, что победа над «шпорами» должна гарантировать «канонирам» финиш в зоне Лиги чемпионов.

«Будет очень весело. Если ты не волнуешься и не ждёшь подобные игры с нетерпением, значит ты выбрал не ту профессию. Как новый игрок и болельщик «Арсенала» я могу сказать, что эта игра будет самой важной за долгое время», – сказал Ремсдейл в интервью официальному сайту клуба.

Напомним. что в последний раз «Арсенал» финишировал в зоне Лиги чемпионов в сезоне 2015/16. Тогда команда Арсена Венгера закончила кампанию на втором месте.